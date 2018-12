Koninklijke familie verrast met tweede kerstwens

Koning Filip en koningin Mathilde verstuurden vorige week al hun eerste kaarten, met op de voorkant een familiefoto waarop ze poseren met hun vier kinderen.

Maar nu heeft het paleis ook een digitale kerstwens van koning Filip en zijn gezin vrijgegeven. Een ander beeld dan de traditionele kerstkaart, die per post wordt verstuurd. De tweede foto is bedoeld als verrassing voor de “online volgers” van het koningshuis.

Kunstgreep

Voor de digitale kerstwens haalde koning Filip wel een kunstgreep uit. Het tafereel baadt in kerstsfeer, maar het beeld is al langer geleden gemaakt.

Aan de papieren kerstkaart is duidelijker te zien dat die van de zomervakantie dateert. Let vooral op de losse, dunne kleding.

Voor zijn digitale kerstwens (l.) haalde koning Filip een kunstgreep uit. Het tafereel baadt in kerstsfeer, maar het beeld is al langer geleden gemaakt. Aan de papieren kerstkaart (r.) is duidelijker te zien dat die van de zomervakantie dateert - let op de losse, dunne kleding. pic.twitter.com/GaJDVnEvqK