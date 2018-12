Politie en militairen met elkaar op de vuist: negen agenten gewond, zes soldaten opgepakt

Normaal staan ze aan dezelfde kant in de strijd tegen terreur en andere criminaliteit. Maar donderdagnacht stonden ze in Louvian-la-Neuve plots als vijanden tegenover elkaar. Balans: negen agenten gewond, zes militairen opgepakt.

Het begon aanvankelijk als een ruzie tussen twee mannen in het centrum van Louvain-la-Neuve, zegt het parket van Waals-Brabant. Agenten in burger, die een feestjes hadden in de buurt, probeerden de gemoederen te bedaren. Maar toen liep het helemaal mis. Een groep militairen in burger, die gekazerneerd zijn in Heverlee, mengden zich in het gevecht. Ze hadden behoorlijk gedronken.

Er vielen rake klappen. De politie stuurde verschillende ploegen in versterking maar uiteindelijk moesten ze het onderspit delven tegen de militairen.

Zes militairen zijn uiteindelijk opgepakt en zullen zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Negen agenten liepen verwondingen op, drie moesten zelfs naar het ziekenhuis worden gebracht. Intussen konden zij het ziekenhuis van Ottignies verlaten.

Volgens het parket van Nijvel zou er beeldmateriaal bestaan over de vechtpartij.

Defensie laat weten dat indien er effectief militairen betrokken waren, ze het onderzoek van de politie afwachten.