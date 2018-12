Bryan Heynen blijft bij Genk: “Nog niet klaar voor stap hogerop”

Genk -

Bijna een halve eeuw al maakt Pierre Denier deel uit van de Genkse familie. Onwezenlijk. Niet meer van deze tijd, zou je denken. En toch. Bryan Heynen is goed op weg om in de voetsporen te treden van het clubicoon uit Molenbeersel. Vanaf z’n zesde zat hij in de Genkse jeugdacademie. Donderdag verlengde hij zijn profcontract tot 2023. Doet hij dat uit, dan zit hij aan twee decennia Luminus Arena. “Ik heb het gevoel dat we dit seizoen een prijs kunnen pakken”, blikt Bryan vol vertrouwen naar de niet eens zo verre toekomst.