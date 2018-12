Diepenbeeks meisje (12) heeft al drie jaar de verkeerde naam: “490 euro om één lettertje te veranderen”

Diepenbeek -

Ze is twaalf, is afkomstig uit Afghanistan en heet Pariwash. Al wringt bij dat laatste het schoentje. Op haar identiteitskaart heet Pariwash, wat Engel betekent, Dariwash. “Door een fout van het Commissariaat voor de Vluchtelingen bij haar erkenning”, zegt Anna Van Houtte, de begeleidster van Pariwash. “Bij de gemeente Diepenbeek willen ze haar voornaam alleen aanpassen als de familie 490 euro betaalt, en dat voor één lettertje.” “We begrijpen dat dit heel vervelend is voor dit meisje, maar we kunnen geen uitzonderingen maken”, klinkt het bij de dienst Burgerzaken in Diepenbeek.