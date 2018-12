Vrijdagavond moest de brandweer van Genk uitrukken naar de Dennenweg in Zonhoven. Daar zorgde een omgevallen kaars voor een smeulend tv-toestel en dat zorgde voor heel wat rookschade in de woning.

Een buurman alarmeerde de brandweer nadat hij de bewoner van het huis hulp had horen roepen en zag dat er heel wat rookontwikkeling was. De brandweer was na een 12-tal minuten ter plaatse en kon erger ...