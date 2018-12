Pro League volgt KBVB niet naar Tubeke en blijft in Brussel

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil zo snel mogelijk zijn hele werking verhuizen van het huidige bondsgebouw naar het Belgian Football Center in Tubeke. De Pro League is niet van plan om de KBVB te volgen en blijft een Brussel. Dat bevestigde CEO Pierre François vrijdag aan Belga.

“De profclubs moeten hun hoofdzetel in Brussel behouden”, aldus François. De Pro League denkt dat het beter is dat er fysieke ruimte tussen de beide organisaties is. “Symbolisch is het belangrijk dat we aparte hoofdzetels hebben”, bevestigt François, die er ook commerciële redenen voor heeft. “Door zich te distantiëren van de KBVB, krijgt de Pro League zijn eigen identiteit en ook eigen visibiliteit.”

Wanneer de KBVB verhuist uit het bondsgebouw op de Houba De Strooperlaan in Laken is niet duidelijk. Voor de Pro League is het in elk geval geen prioriteit.