Drie Litouwse beren aangekomen in Opglabbeek

Opglabbeek -

Drie beren zitten de komende maand in quarantaine in het Natuurhulpcentrum. Sil en co gingen de twee zussen en hun broer ophalen in een wildpark in Litouwen. Na een rit van ruim 16 uur kwamen ze in Opglabbeek. De dieren van ruim 250 kilogram werden één voor één in hun gemeenschappelijk hok vrijgelaten. “De rit duurde langer dan voorzien door het slechte weer. Sneeuw, regen, het was zeer vermoeiend. Maar de drie beren bleven rustig in de twee bestelwagens,” zegt Sam Steegen van het Natuurhulpcentrum.