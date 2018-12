BinckBank Tour blijft bestaan na overname door Saxo

De Binckbank Tour vindt in 2019 van 12 tot 18 augustus plaats. Dit jaar won de Sloveen Matej Mohoric maar daar moest hij diep voor gaan Foto: Photo News

De overname van BinckBank door Saxo Bank heeft vooralsnog geen gevolgen voor de BinckBank Tour (WorldTour). BinckBank werd twee jaar geleden naamgever van de wielerkoers door België en Nederland, die eerder als Eneco Tour door het leven ging.

Eerder deze week werd bekend dat Binckbank in handen komt van de Deense bank Saxo. Een woordvoerder van BinckBank laat weten dat de bank desondanks aan de koers blijft verbonden. “De eerste twee edities van de BinckBank Tour zijn goed verlopen en leverden een belangrijke bijdrage aan het vergroten van onze naambekendheid. We gaan er dus onveranderd mee door.”

De Binckbank Tour vindt in 2019 van 12 tot 18 augustus plaats. Dit jaar won de Sloveen Matej Mohoric (Bahrain-Merida), voor de Australiër Michael Matthews en Tim Wellens. Die laatste won in 2014 en 2015 en is de enige Belg op de erelijst.