Pierre François pikt kritiek op Pro League in makelaarsdossier niet: “We zijn er niet om de ministers te vervangen”

Pierre François, lid van het expertenpanel van de Pro League, verdedigt de aanbevelingen en voorstellen die goedgekeurd werden om malafide spelersmakelaars in het Belgisch voetbal aan te pakken. “De principes die we voorgesteld hebben, worden over het algemeen goed onthaald in het buitenland”, zei CEO en panellid François vrijdag.

De Luikenaar moest de voorbije maanden als CEO heel wat kritiek slikken. Na de unanieme goedkeuring van de aanbevelingen door de Pro League afgelopen maandag, doorbreekt hij de mediastilte. Vooral de commentaar dat de Pro League zijn eigen regels schrijft, pikt François niet.

“We zijn er niet om de ministers van de regering te vervangen. Voor de Pro League was het niet enkel een kwestie om de problematiek van de spelersmakelaars aan te pakken, maar ook die tussen clubs en makelaars”, stelt François. “We moesten kijken welke regels de clubs bereid zijn zich op te leggen. Het is aan ons om het voortouw te nemen. We willen de plaats van de politiek niet innemen, maar hopen wel dat een aantal maatregelen ondersteund wordt door wetgeving. Daarom steken we de hand uit naar de autoriteiten, om ons te begeleiden in het proces.”

Niets nieuws onder de zon

Volgens de aanbevelingen mag de makelaar enkel nog door de voetballer die hem een mandaat geeft betaald worden. “We steunen de regel, maar er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. In de Verenigde Staten geldt die regeling ook voor competities zoals de MLS of de NBA. In La Liga doen ze het ook zo, in de Premier League behoort de aanbeveling tot de hervormingen”, pareert François de kritiek dat de Pro League buiten zijn bevoegdheden treedt. “Het is eigenlijk een simpele regel. De opdrachtgever betaalt de gemandateerde. Voor iemand die de makelaar is van een club, is geen plaats in het voetbal. Op die manier vermijden we belangenconflicten, en heeft de speler volledige zeggenschap op wat de makelaar verdient.”

Geen “walk in the park”

François benadrukte dat de hervormingen geen “walk in the park” zijn. “We zijn eraan begonnen, maar we kunnen niet alle aanbevelingen van de ene dag op de andere invoeren. We willen bijvoorbeeld de registratievoorwaarden voor agenten aanpassen, maar daarvoor moeten we het bondsreglement wijzigen. We willen een clearinghouse, maar die moet opgericht worden met onderzoeksbevoegdheden en er moeten leden aangeduid worden. In de komende zes maanden zal de Pro League bewijzen dat we de daad bij het woord voegen.”

“Terugwinnen van vertrouwen wordt enorme uitdaging”

Volgens een peiling in La Dernière Heure vrijdag, heeft liefst 76 procent van de ondervraagden geen vertrouwen meer in het voetbal. “Dat is een verschrikkelijke vaststelling, maar niet zo verrassend. Het wordt een enorme uitdaging om het vertrouwen terug te winnen”, zucht François.

“Na zo’n sterk gemediatiseerde gebeurtenissen, zal er altijd een weerslag zijn op de publieke opinie. Ik ben niet verrast door het resultaat. Het is zelfs een enorme uitdaging voor ons. We moesten onze partners geruststellen, en ze waren blij dat we maatregelen hebben genomen. Maar het publiek stel je niet zo snel gerust. We zullen de fans moeten terugwinnen. Als alle actoren doen wat ze moeten, komen we sterker uit deze crisis”, aldus François. “Alle clubs moeten aan hetzelfde zeel trekken. De initiatieven die we nemen moeten voor vooruitgang zorgen.”

De Pro League hoopt dat de aanbevelingen tegen de komende zomermercato in voege zijn getreden.