Burgerlijke partijen in beroep tegen internering van Poolse moordernaar van ACV-bediende in Diest

Leuven / Diest -

Twee van de drie burgerlijke partijen hebben vrijdag beslist om beroep aan te tekenen tegen de beschikking van de raadkamer van Leuven tot internering van Sebastian H. De 37-jarige Pool is verantwoordelijk voor de moord op een loketmedewerkster van het ACV in de vakbondskantoren in Diest in de zomer van 2017.