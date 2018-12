Van luchtmachtbasis naar dronepark: DronePort Campus in Sint-Truiden officieel geopend

Sint-Truiden -

Onder grote belangstelling is vrijdag in Sint-Truiden de campus DronePort officieel geopend. Het hoofdgebouw is na precies één jaar helemaal klaar, goed voor een investering van zo’n 10 miljoen euro. Volgend jaar zullen er 25 bedrijven en kennisinstellingen hun intrek nemen, goed voor een vliegende start met 100 werknemers. Federaal Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) kwam vrijdag nog speciaal naar Brustem afgezakt met het op de valreep gewijzigde en ondertekende ministerieel besluit op zak, dat voorziet in de noodzakelijke uitzonderingen voor de drones van DronePort.