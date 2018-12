Vrachtwagenchauffeur lichtgewond na verkeersagressie

Beringen - Op de Beverlosesteenweg in Tervant is een vrachtwagenchauffeur vrijdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen na verkeersagressie. Rond tien voor twaalf moest een vrachtwagen een manoeuvre uitvoeren, waardoor het verkeer in beide richtingen stilgelegd werd. Toen een andere vrachtwagen wilde voorbijsteken, ontstond een geschil met een autobestuurder. Het kwam tot een schermutseling, waarbij de vrachtwagenchauffeur lichtgewond raakte. De autobestuurder is meegenomen voor verhoor. (siol)