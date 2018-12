MAASEIKDeze kerstdagen is het 25 jaar geleden dat de Maas in Limburg buiten zijn oevers trad en de zwaarste overstroming van de laatste jaren veroorzaakte. 1.600 Maaslanders moesten Kerstmis vieren bij andere gezinnen of in een opvangcentrum. Verschillende bewoners moesten met een helikopter ontzet worden, en er viel zelfs een dode. De Maas zorgde nadien nog voor overstromingen, maar nooit van het kaliber zoals in de week van 20 december 1993. “Die machteloosheid vergeet ik nooit meer”, zegt Luc Schroyen (62) uit Heppeneert.