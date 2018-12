SuperGilles (9) uit Landen overleden aan hersentumor

Eliksem / Landen -

SuperGilles, de jongen uit Landen die amper vier maanden was toen hij een hersentumor kreeg, is vrijdagochtend overleden. Hij werd negen jaar. “Onze Gilles heeft deze morgen zijn oogjes voorgoed dicht gedaan, hij is heel zachtjes ingeslapen”, posten zijn ouders Wendy en Gerry Vanhamel op de Facebook-pagina All Together for SuperGilles.