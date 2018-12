400 kinderen moeten kerk in Overpelt verlaten na enorme knal: “Geen klein schraapbommetje, maar zwaar kaliber”

Overpelt -

Meer dan 400 kinderen van de basisschool De Linde moesten vrijdag een gebedsdienst in de kerk in het centrum van Overpelt verlaten na een luide knal. Volgens getuigen hebben hangjongeren een zware voetzoeker via een keldergat naar binnen gegooid. Die ontplofte vlakbij de gasketel en deed het alarm afgaan.