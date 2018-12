Heusden-Zolder - Afgelopen donderdag werden drie inbraken gepleegd op vijf uur in Heusden. Tijdens de kerkdienst, om 18.30 uur, is ingebroken in de pastorij op de Everselkiezel. De buit is onbekend. Ook in de Max Vanmelbeekstraat hebben dieven rond acht uur toegeslagen in een huis. Rond elf uur werd op de Ringlaan ingebroken. De buit is in beide gevallen onbekend.(siol)