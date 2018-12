ROYALS. Dit kerstcadeau krijgt Meghan Markle van de Queen. En zag je het prachtige kerstkaartje uit Nederland al?

Van leuke kerstkaartjes tot kopieergedrag: in de wereld van de royals is de voorbije week weer heel wat gebeurd. Alle hoogtepunten op een rijtje.

Dat de Belgische koningin Mathilde en haar Nederlandse collega Máxima een gevoel voor stijl hebben, weten we al lang. Hun voorkeur loopt zelfs zo gelijk dat ze er deze week op dezelfde dag een outfit van Natan uitkozen. Meer nog: het was exact dezelfde outfit. Beide blondines droegen het ook voor dezelfde gelegenheid, namelijk een muziekgala. Het gaat om een witte blouse met subtiel V-decolleté en een zwarte broek met hoge taille en sierlijke riem. De geschiedenis herhaalt zich… vijf jaar geleden, in 2013, droegen de vorstinnen ook Natan op dezelfde dag. Koningin Mathilde woonde de nieuwjaarsreceptie op het Brusselse paleis bij in haar koningsblauwe blouse en grijze rok naar de. Koningin Máxima deed hetzelfde, maar dan tijdens de nieuwjaarsdrink in Amsterdam.

Tijdens de verschijning van de Belgische koninklijke familie viel nog iets anders op. Onze prins Gabriël (15) zit met zijn arm in het gips. De precieze reden hiervoor is niet bekend. Kroonprinses Elisabeth is voor de feestdagen terug in het land.

Bijzonder cadeau van de Queen

Ze was er vorig jaar - in tegenstelling tot wat het protocol voorschrijft - al bij, maar dit jaar viert Meghan Markle haar allereerste Kerstmis als royal met de leden van de koninklijke familie. Volgens de geruchten heeft koningin Elizabeth II een bijzonder cadeau voor haar in petto… The London Times suggereert dat de Queen haar Royal Patronages zal schenken aan de hertogin van Sussex. Dat is een verzameling van goede doelen waarover de koningin zich ontfermt. Het overdragen van de verantwoordelijkheid wordt als een groot compliment beschouwd. Eerder kregen ook al prinsen Harry en William en Kate Middleton ook al de verantwoordelijkheid over zo’n 25 liefdadigheidstaken.

Nog een leuk nieuwtje over de koningin: ze stapte donderdag van de trein in Norfolk. Alsof ze de eerste de beste pendelaarster was, maar dan met een groep bodyguards. De Queen nam de trein in Londen, waar ze woensdag nog een kerstlunch ­organiseerde voor de koninklijke familie. Een dag later mengde ze zich onder het voetvolk, getooid in een bruine winterjas en met een sjaal van Burberry. Ze was op weg naar het koninklijk domein Sandringham, waar ze traditioneel de feestdagen doorbrengt.

Op die kerstlunch van de Queen was er trouwens één opvallende afwezige: Camilla, de hertogin van Cornwall, was nergens te bespeuren. Een woordvoerder van Clarence House heeft intussen verklaard hoe dat komt: ze heeft last van “een zware verkoudheid.”



Kerstprinsje

Het schattigste beeld van de week komt uit de Zweedse hoofdstad Stockholm. Daar is het een jaarlijkse traditie dat de royals kerstbomen ontvangen, die geselecteerd zijn door de Zweedse Landbouwuniversiteit. Prins Carl Philip poseerde bij de bomen op het paleis, maar het is zijn tweejarig zoontje prins Alexander die de show steelt met zijn kerstmuts op.

Er volgden deze week nog meer kerstwensen. Ons koningshuis verraste vrijdag nog met een tweede, digitale, kerstwens. Daarvoor werd wel een kunstgreep uitgehaald. Het tafereel baadt in kerstsfeer, maar het beeld is al langer geleden gemaakt. Dat is te zien aan de losse, dunne kleding.

Een ander prachtig beeld kwam op dezelfde dag uit Nederland. Op de foto zien we koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane zelfzeker voor zich uitkijken. Het portret is het werk van huisfotograaf Erwin Olaf.

Tot slot over naar Spanje, waar koningin Letizia afgelopen woensdag modeprijzen heeft uitgereikt in een vintage rode jurk. Die komt uit de collectie van haar koningin Sofia, die ze zelf eerder droeg in 1982 voor een evenement in het Zarzuela paleis.