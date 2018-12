Hou geluiden buiten met schuttingen: deze opties zijn er

U herkent het wel van in de zomer: eindelijk tijd om even in de tuin te zitten en de krant te lezen, maar nét dan houden de buren een tuinfeestje en galmt er luide muziek door de tuin. Of u woont langs een drukke weg. Of die hond een paar huizen verder blijft blaffen. Geluidsoverlast is erg vervelend. Gelukkig bestaan er geluidswerende schuttingen en andere oplossingen. Die worden in de toekomst nog belangrijker als we dichter op mekaar gaan wonen met kleinere tuinen, waar we tegelijkertijd méér in willen vertoeven.