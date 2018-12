Hoevenzavel

Genk - De NT2-cursisten van GO! CVO Cursa in Genk genoten tijdens hun laatste les van 2018 van een lekker en gezellig ontbijt.

Geen papier of schrijfgerief op tafel maar lekkere koffiekoeken, koffie of thee!

In de loop van de cursus ontstond een sterke verbondenheid tussen de cursisten uit alle hoeken van de wereld.

Het einde van het jaar is voor hen een gelegenheid om vrede en geluk toe te wensen aan iedereen!