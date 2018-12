Kerstmis in het woonzorgcentrum Gerkenberg

Bree - Op zondag 16 december mochten we weer heel wat bezoekers ontvangen op de kleinschalige maar heel gezellige kerstmarkt van het woonzorgcentrum Gerkenberg. De standhouders waren tevreden en ook de kersttombola was een succes. De vrijwilligers baatten voor de gelegenheid het cafetaria uit en bakten heerlijke boekweitkoeken. Met de opbrengst worden weer tal van andere leuke animatie activiteiten georganiseerd. De kerstmarkt was de aanzet van een volle week kerstsfeer in het woonzorgcentrum.

Op maandagnamiddag trad het Sint-Jozefkoor uit Gruitrode op en op woensdagavond vond er een sfeervolle kerstviering plaats, opgeluisterd door het Ceciliakoor van Bree. De talrijk opgekomen bewoners, familie en sympathisanten werden achteraf getrakteerd op een lekkere glühwein en een worstenbroodje.

Donderdagnamiddag konden bewoners en familie genieten van een kerstspel dat begeleid werd door vrijwilligers Toon en Odile met zang en gitaar. Voor de uitvoering werden zowel bewoners, vrijwilligers en het animatieteam ingeschakeld. De bewoners waren vooral gecharmeerd door de schare schattige engeltjes en door baby Minthe, alias kindje Jezus. Maar er ging ook veel sympathie naar directeur Jos die de rol van herder vertolkte en het publiek met een warme speech toesprak.

Na het kerstspel konden de bewoners en hun familie genieten van een overheerlijk kerstdiner dat in goede banen geleid werd door chefkok Diane en maitre Liesel. De bediening gebeurde door het personeel en een enthousiaste ploeg van vrijwilligers. Ter afsluiting ontvingen de bewoners een kerstcadeautje. De reacties waren unaniem positief en lovend. De sfeer was goed, warm en bijna liefdevol. Dit is Kerstmis!