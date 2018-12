We kennen Huawei al van zijn smartphones en tablets. Nu lanceert de Chinese gigant voor het eerst ook een laptop in ons land. Niet zo maar een: de MateBook X Pro presenteert zich in het hogere prijssegment als uitdager van de MacBook Pro van Apple en andere luxueuze ultrabooks.

Concept

In de VS werd de MateBook X Pro enkele maanden geleden gelanceerd, nu is de uitrol in Europa volop bezig, met dus ook een debuut voor Huawei op de Belgische computermarkt. De nieuwe MateBook is ...