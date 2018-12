Daniël Vanvoorden organiseerde twintig jaar sneeuwvakanties en opende in 2011 Ciao Tutti. Zoals de naam al laat vermoeden, staat Italië voorop in alles wat hij aanbiedt. “Koffies, bubbels, wijnen of pasta’s, we laten ons altijd inspireren door de gastronomie van mijn favoriete vakantieland”, benadrukt hij.