Natuurvereniging Orchis wandelt in Hoeselt

Rosmeer

Bilzen - Op zondag 16 december koos Natuurvereniging Orchis voor een wandeling in de Demervallei om het jaar 2018 af te sluiten.

Zondagmorgen kondigde zich nog maagdelijk wit aan. Een klein sneeuwtapijtje over de vallei van de Demer. Een 15 tal natuurliefhebbers waren op de afspraak aan de kerk in Hoeselt. Na de verwelkoming en informatie over het natuurschoon in Hoeselt gingen we met gids François Jacobs op stap. Zo kwamen we al snel op de grens Hoeselt – Bilzen in de omgeving van de Motmolen, een prachtig natuurgebied in eigendom en beheer van Orchis. Al gauw viel ons oog op de duizenden maretakken met hun witte kleverige besjes. Wat verderop zijn de werken aan de vistrap aan de Demer in volle gang. Straks kunnen de vissen stroomopwaarts migreren. Dit initiatief van Orchis wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie. We wandelen verder langs holle wegen richting jeugdkapel op zoek naar de familie Das. François geeft ons uitvoerige informatie over zijn leven. Dit diertje is geadopteerd door de gemeente Hoeselt. Een boeiend verhaal, zo blijkt.

We genieten verder van mooie landschappen en komen via de vallei van de Wermbeek terug aan in het centrum van Hoeselt.

Onze eerste wandeling van het nieuwe jaar 2019 gaat door te Munsterbilzen. We vertrekken om 14 uur op het Waaierplein, Waterstraat.