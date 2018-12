Zestiger uit Neerpelt staat terecht voor planten van riek in gezicht van rivaal

Neerpelt / Peer - Zestiger Gerard J. uit Neerpelt staat op 17 mei 2019 terecht voor de aanslag met riek op Gerard Koster uit Borgerhout. Het definitief deskundig verslag is nog niet klaar. Op 25 januari vindt nog een relaiszitting in de Hasseltse correctionele rechtbank plaats. Op 6 augustus 2015 stak hij de 60-jarige Koster met een riek in het gezicht aan de Kenensdijk in Wijchmaal bij Peer.

Gerard J., een vrijwilliger en medewerker van Natuurpunt, en het slachtoffer leefden al een tijd op gespannen voet. De man uit Borgerhout heeft een chalet in Peer. Hij was er in augustus met zijn dochter aan het wandelen. Ze kwamen Gerard J. tegen, die struikgewas aan het verwijderen was. Hoewel tussen de beide mannen een omheiningsdraad stond, voelde de Neerpeltenaar zich blijkbaar bedreigd. Hij nam zijn riek en plantte die in het gezicht van Koster. Met levensgevaarlijke letsels werd hij naar het ziekenhuis overgebracht.

Het slachtoffer heeft aan het voorval blijvende letsels overgehouden. Hij zal ook nog door een deskundige onderzocht worden. De vete tussen de twee mannen zou al vijftien jaar aanslepen. Zo was bij stedenbouw klacht ingediend over aanhorigheden aan de chalet van de man uit Borgerhout. Het slachtoffer was ervan overtuigd dat beklaagde achter die klacht zat. Het is ook afwachten wat de toestand is van beklaagde, omdat hij slachtoffer van een hersenaandoening is geworden.