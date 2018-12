Bloemschikken voor Kerstmis bij TuinHier

Bocholt - Kerstsfeer creëren met bloemstukken is het doel van Tuinhier in de maand december.

De opdrachten van de lessen bloemschikken in december waren een kerstballenarrangement of een bladslinger in kerstsfeer maken. Elke cursist maakt een keuze van materialen naar eigen smaak om de opdracht uit te voeren. Met verdorde bladeren, wat voor velen alleen maar afval is, en verschillende soorten groen creëerden de cursisten zo verschillende mooie bloemstukken volgens eigen inspiratie.

Er werden ook twee workshops georganiseerd door het bestuur waar iedereen hetzelfde bloemstuk maakt. Een vijftigtal leden namen hier aan deel. Het bestuur zorgt voor al de materialen waarmee stap voor stap het bloemstuk gemaakt wordt onder leiding van de lesgeefster.

Wens je in de toekomst ook lessen of workshops te volgen, sluit je dan aan bij Tuinhier.