Drugsverkoper verraden door doktersvoorschrift

Kortenaken - In een bos in Ransberg is begin deze week een vuilniszak met allerlei drugs en drugsattributen gevonden, meldde het Leuvense parket vrijdag. Het ging onder meer om 250 pilletjes anabole steroïden en ongeveer 150 XTC-pillen. Verder zaten er 900 kleine gripzakjes en een kleine weegschaal in de zak. Er lag ook een doktersvoorschrift bij de pillen. Een huiszoeking op zijn adres viel positief uit. De 32-jarige man uit Kortenaken bekende dat hij drugs verkocht om zijn eigen verslaving te financieren. De man is door de Leuvense onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. (tb)