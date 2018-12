Europaschool sluit het jaar al schaatsend af

Kolderbos

Genk - De laatste week voor de kerstvakantie gingen verschillende klassen van de Europaschool naar de ijspiste in het centrum om al in de feeststemming te komen.

Omdat we een sportieve school zijn, gingen de klassen er te voet of met de fiets naartoe. We verzamelden zo samen heel wat kilometers voor onze ‘Walk around the world’. Dit jaar proberen we met alle klassen samen een keer rond te wereld te wandelen!

Voor sommigen werd het een eerste keer op het ijs, anderen konden al wat kunstjes tonen! Met het nodige vallen en opstaan maakten de klassen er een gezellige tijd van. Klaar voor hopelijk nog meer ijspret in de vakantie!