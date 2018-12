KRC Genk hoopt vanavond in Eupen de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinales van de beker door te spoelen. Lukt dat? Of leggen de Panda's de competitieleider over de knie? Volg het hier live vanaf 18u.

Beleef de match hier live met videobeelden van de belangrijkste fases. Bent u geen abonnee? Dan kan u hier gratis een proefabonnement van 14 dagen nemen.