Gaat Kylie Jenner binnenkort trouwen?

De kans stijgt dat de Amerikaanse Kylie Jenner gaat trouwen. Haar vriend Travis Scott, die de vader is van haar kind, wil haar naar eigen zeggen “binnenkort” een huwelijksaanzoek doen. Maar er is echter iets dat hem tegenhoudt...

Travis Scott, bekend van hiphopnummers zoals ‘Goosebumps’, zegt in een interview met muziekblad Rolling Stone dat hij effectief plannen heeft om met Kylie Jenner te trouwen. Hij is nog niet op één knie gegaan omdat hij nog niet de perfecte manier heeft gevonden om haar ten huwelijk te vragen. Dat houdt hem momenteel tegen om het aanzoek te realiseren.

Hij gaat tijdens het gesprek dieper in op zijn relatie met de realityster, die volgens hem simpelweg goed zit. “In het begin waren we gewoon wat met elkaar aan het spelen. Je weet op zo’n moment nog niet of het serieus is. Maar na twee weken stuurden we nog steeds berichtjes. We stopten niet met praten en ik dacht dat ik haar nodig had om te functioneren. Zij is de ware”, klinkt het.

Travis Scott en Kylie Jenner hebben een dochtertje samen dat luistert naar de naam Stormi. In februari viert ze haar eerste verjaardag.