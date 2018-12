Maasmechelse vader dealt coke en verstopt geladen wapen in spelletjesdoos: 29 maanden cel en 10.000 euro boete

Maasmechelen -

Een 31-jarige man uit Maasmechelen moet in totaal voor 29 maanden naar de cel en een geldboete van 10.000 euro betalen voor het bezit en de verkoop van cocaïne, voor het bezit van een revolver en bijbehorende patronen en voor het illegaal aftakken van elektriciteit. De dertiger verstopte het geladen wapen in een spelletjesdoos in de woonkamer, de coke lag in de oven. Klein detail: de jonge vader had twee kindjes van amper zes en zeven jaar oud in huis. “Hallucinant”, aldus de rechter.