Maasmechelen / Maaseik / Bocholt - Afgelopen donderdag heeft de politie Lanaken-Maasmechelen vier personen gearresteerd bij vijf huiszoekingen in het kader van diefstallen en drugs. Er waren huiszoekingen in Maasmechelen, Bocholt, Maaseik en Kelmis. Eén gearresteerde, een dertiger uit Maasmechelen, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Hij werd na verhoor in verdenking gesteld maar terug in vrijheid gesteld.