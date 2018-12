Wout van Aert showt nieuwe outfit en maakt programma bekend: van Milaan-Sanremo tot Amstel Gold Race

Wout van Aert is vrijdag voorgesteld bij zijn nieuwe ploeg Team Jumbo-Visma. Dat gebeurde op de officiële ploegvoorstelling van de Nederlandse WorldTour-ploeg. Van Aert poseerde zij aan zij met zijn nieuwe ploegmakkers - en ook de schaatsers van het team zoals legende Sven Kramer en Kjeld Nuis - met de nieuwe geel-zwarte outfit van de ploeg.

“Het is een hele opluchting dat alles nu geregeld is”, vertelde Van Aert op het podium. “Het heeft veel voeten in de aarde gehad om hier vandaag te staan. Het is ook mooi dat ik deze week al hebben kunnen aansluiten op trainingskamp. Alles is zeer positief verlopen. Het voelde aan als een eerste schooldag. En dat was lang geleden trouwens. Ik had direct met iedereen een goed contact en voelde me erg goed. Ik heb mij meteen verbaasd over hoe de ploeg werkte, dat zo op vele vlakken zo met details bezig zijn. Dat is helemaal nieuw voor mij. Nu kijk ik nog meer uit naar het vervolg. Ik had vooraf wel gehoopt dat het zo zou zijn. En nu ben ik honderd procent zeker dat ik hier nog extra stappen kan zetten als renner. Uit mijn eerste ervaring met de klassiekers vorig jaar heb ik geleerd dat het heel veel waarde heeft om met zo veel mogelijk ploegmakkers in de finale van een koers te komen. Zo kan je elkaar beter helpen. Ik ben goed omringd in deze ploeg en ben er zeker van dat die jongens sterk voor de dag gaan komen. Deze ploeg is sterk in de breedte en dat zal veel helpen.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News