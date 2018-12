Kerncentrale Doel 4 wordt vrijdag gecontroleerd stilgelegd. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel. Een pomp in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale is stilgevallen wegens een verstopte filter. “We moeten kunnen onderzoeken hoe de filter is verstopt geraakt”, aldus een woordvoerster van het bedrijf. Daarom dient de centrale te worden stilgelegd. Hoe lang dat zal duren is niet duidelijk. Doel 4 was pas heropgestart op 8 december.