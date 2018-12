Schietpartij in populair Weens restaurant: zeker twee zwaargewonden

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn schoten gelost in een bekend restaurant in de historische binnenstad. Volgens de publieke omroep ORF zou daarbij één slachtoffer overleden zijn. Een tweede persoon raakte gewond.

De schietpartij vond rond 13.30 uur plaats in het bij toeristen populaire restaurant Figlmüller. Volgens de publieke omroep ORF, die zich baseert op de hulpdiensten, is één iemand overleden en de andere gewond geraakt.

De dader is voortvluchtig. De lokale politie is een klopjacht gestart. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding voor het incident is.