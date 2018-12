Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek -

Een administratief huzarenstukje. Dat staat de nieuwe fusiegemeenten Pelt en Oudsbergen te wachten. In één jaar tijd zullen de identiteitskaarten van alle inwoners aangepast moeten worden. Dat zijn er meer dan 20.000 in Oudsbergen. Concreet betekent dat extra loketten, extra werkuren en een extra ambtenaar. Burgemeester Lode Ceyssens had het liever anders gezien.