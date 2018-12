Vier dagen na de pijnlijke bekerexit op het veld van Union moet KRC Genk zondag opnieuw aan de bak op het veld van KAS Eupen. Hoe zwaar ligt de bekeruitschakeling op de Genkse magen? Was er deze week ook positief nieuws? En wat mogen we verwachten van tegenstander Eupen? We vroegen het aan onze KRC Genk-watcher Marnik Geukens.