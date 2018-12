Belle Perez: “Britney Spears wilde ‘Hello World’ als haar eigen nummer uitbrengen”

Wie aan Belle Perez denkt, denkt wellicht niet meteen daarna aan Britney Spears. Maar de Amerikaanse popster was wel degelijk geïnteresseerd in de muziek van de Vlaamse zangeres, die bekend staat voor haar Spaanse opzwepende nummers. Haar allereerste hit, ‘Hello World’, was nog Engelstalig en dat was ook het management van Spears niet ontgaan, zo vertelt Belle Perez zelf in de ochtendshow van Qmusic.

“Het klinkt nu heel bizar, maar het is echt waar: Britney Spears wilde ‘Hello World’”, bekende Belle. Gelukkig voor de Vlaamse ging haar team daar niet op in. Want dat zou haar grote doorbraak betekenen. “Mijn producers hebben dan beslist om het nummer in België op te nemen. Dat is dan in Amerika uitgekomen, waar ik dan ook een hele tour heb gedaan en dan via de Europese landen terug naar België en Nederland ben gekomen.”

Al snel ging Belle de andere richting uit en ondertussen staat ze al 20 jaar op de planken met haar grootste hits als ‘Hijo de la luna’, ‘El Mundo Bailando’, ‘Que Viva La Vida’ en ‘Enamorada’.