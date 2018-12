Twaalf kilometer ledverlichting langs Limburgse snelwegen in 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat in 2019 verder met het ombouwen van de wegverlichting naar led. Over een totale afstand van zo’n 12 kilometer Limburgse autosnelweg worden 195 verlichtingspalen in de middenberm omgebouwd. Voor de werken wordt een eerste schijf van 550.000 euro geïnvesteerd.

Vanaf begin januari wordt een aantal zones langs de E313 en E314 aangepakt. In de omgeving van het Klaverblad in Lummen (richting Halen en richting Hasselt), en tussen Tessenderlo en Ham, wordt de middenbermverlichting omgebouwd. Daardoor worden 780 oude lampen vervangen door 390 leds, die meer dan drie keer zuiniger in verbruik zijn. Alle werken gebeuren ‘s nachts, met mobiele werfsignalisatie op de autosnelweg.

AWV heeft al enkele kilometers Limburgse autosnelweg van ledverlichting voorzien, bijvoorbeeld in de recent vernieuwde zone tussen Lummen en Beringen. Het gaat vooral om zones die permanent verlicht zijn bij duisternis. Daarnaast zijn er zones die dynamisch worden verlicht. Volgens de Vlaamse lichtvisie van 2011 moet het licht immers uitgaan als het kan en enkel aanblijven als het noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid.

Ledtechnologie biedt - naast energiezuinigheid - het voordeel dat het lichtniveau dynamisch gestuurd kan worden in functie van de verkeersintensiteiten, zodat lichtvervuiling vermeden kan worden. Bovendien heeft ledverlichting een langere levensduur, waardoor de lampen minder frequent moeten worden vervangen.

De omschakeling naar ledverlichting moet de uitstoot van CO2 met ongeveer 40 ton per jaar verminderen.