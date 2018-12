Aston Villa bevestigt transfer van AA Gent-keeper Kalinic

De transfer van Lovre Kalinic naar Aston Villa is rond. Het nieuws werd vrijdag officieel bekendgemaakt door de Engelse club. AA Gent neemt vrede met een basisbedrag van 6 miljoen euro dat met bonussen kan oplopen.

“Aston Villa bevestigt de transfer van de Kroatische keeper Lovre Kalinic”, meldt de Engelse club op zijn website. “Kalinic komt over op 1 januari en tekende een contract tot 2023.”

Coach Dean Smith is - hoe kan het ook anders - verheugd over de komst van de Kroatische keeper. “We zijn zeer blij dat we iemand met de kwaliteiten en ervaring van Lovre hebben kunnen aantrekken. Hij is een geweldige doelman en we kijken er naar uit om hem te verwelkom.”

Aston Villa staat na 22 speeldagen pas achtste in de Championship met 33 punten. Dat zijn 12 punten minder dan leider Leeds United en 11 punten minder dan Norwich City. Voor Villa komt het erop aan om de top zes te halen. Daarin spelen vier ploegen om het derde en laatste ticket naar de Premier League.

Bij Aston Villa komt Kalinic ex-Standardspeler Birkir Bjarnason tegen. Andere bekende namen zijn onder andere Yannick Bolasie, Anwar El Ghazi, Tammy Abraham en Jack Grealish. Momenteel is de Noor Örjan Nyland de nummer één in Birmingham. Die kwam pas afgelopen zomer voor 3 miljoen euro over van het Duitse FC Ingolstadt en hield in twintig optredens vijf keer de nul.

Lovre Kalinic kwam in de winter van 2017 over van Hajduk Split, zijn jeugdclub waarmee hij in 2013 de Kroatische beker won. De Buffalo’s betaalden toen 3 miljoen euro voor de doelman die intussen zestien interlands op zijn naam heeft staan. In 79 wedstrijden voor AA Gent kreeg Kalinic 88 doelpunten tegen en hield hij 29 keer zijn netten schoon. Ook kreeg hij zeven keer een gele kaart.