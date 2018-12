Sint-Elisabethschool met cheque naar Wachtebeke voor de warmste week

Wijchmaal

Peer - De leerlingen en leerkrachten van de T6 (kinderen met een visuele beperking) maakten op donderdag 20 december een daguitstap naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Ze gingen hun cheque overhandigen ten voordele van de Brailleliga.

Gedurende drie weken werd er een dessertenbuffet georganiseerd in de school. De ouders en leerkrachten maakten allerlei lekkers (cake, wafels, speculoos, sabayon, ...) en verkochten dit aan alle juffen en meesters. Het dessertenbuffet viel goed in de smaak en er werd dan ook heel wat afgesnoept. Na afloop werd er maar liefst 505 euro verzameld!

De cheque gingen de kinderen persoonlijk overhandigen in Wachtebeke. Daar werden ze geïnterviewd door Kirsten Lemaire en mochten ze na het gezellig onderonsje op de vlam drukken, een bijzondere ervaring! Aan het podium volgden ze de live-uitzending op Studio Brussel en slaagden ze er zelfs in om even in beeld te komen. Het bezoek aan het domein werd een onvergetelijke dag en een mooie, warme afsluiter van de actie.