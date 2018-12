STVV-verdediger Jorge Teixeira drietal weken out: “Hopelijk geraakt hij fit voor de stage”

STVV moet het in de laatste twee wedstrijden van 2018 (zaterdag thuis tegen Kortrijk en woensdag in Oostende) doen zonder rots in de branding Jorge Teixeira. De Portugese verdediger liep in de bekerwedstrijd tegen AA Gent een blessure op aan de quadriceps en werd bij de rust gewisseld. Verder onderzoek wees uit dat Teixeira een drietal weken aan de kant zal staan. Dat vertelde coach Marc Brys vrijdagmiddag op zijn wekelijkse persbabbel.