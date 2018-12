Zes jaar cel gevraagd voor Zonhovense terrorist voor voorbereiden aanslag

Zonhoven -

Het federaal parket heeft vrijdag zes jaar cel gevraagd tegen Semir M. (23) uit Zonhoven voor het voorbereiden van een aanslag voor IS op een seksclub in Amsterdam. Via de bij jihadi’s populaire app Telegram wisselde hij berichten uit met een onbekende persoon. “Er moet hier iets gebeuren zoals de aanslagen in Las Vegas en in Orlando.” De jongeman minimaliseerde de feiten in de rechtbank. “Het was maar om te lachen. Ik wou zien hoe ver mijn gesprekspartner zou gaan.” De Zonhovenaar riskeert ook de Belgische nationaliteit kwijt te spelen.