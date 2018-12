Actie voor Warmste Week van Chiro wordt onverwacht groot succes: 23.000 vlammetjes verkocht

Duizenden acties, maar er zijn er altijd wel een paar die erbovenuit steken. Zo ook de actie van de Chiro van Zonnebeke voor Music for Life. Het verkopen van zelfontworpen Chiro-embleempjes werd een onverwacht groot succes. Zéér groot….

Zonnezee, de Chiro van Zonnebeke, wilde graag een actie doen voor de Warmste Week. De Chiro besloot om tijdens de kerstmarkt zelfontworpen Chiro-embleempjes te verkopen: de typische vlammetjes van De Warmste Week met daarop ‘Chiro for Life’. De jeugdbeweging had er 200 laten maken. 150 waren er al verkocht. Op sociale media maakte Zonnezee daarna nog wat reclame om de laatste 50 nog te verkopen. Maar er bleken veel meer dan 50 mensen nog zo’n vlammetje te willen. En dus besloot de Chiro er nog een aantal bij te maken: 500. Maar ook dat bleek niet voldoende: de vraag steeg en bleef maar stijgen. Intussen zit de Chiro aan maar liefst 23.000 verkochte emblemen.

De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds. Hoeveel dat net is, zal zaterdag bekendgemaakt worden. Dan trekt Zonnezee naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Ze roepen ook andere Chiro’s in Vlaanderen op om dan naar daar te gaan.