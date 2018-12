Ledlampen voor 195 Limburgse verlichtingspalen in 2019

Lummen / Ham / Tessenderlo - Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat vanaf januari 2019 ledlampen installeren in 195 verlichtingspalen. Het gaat in totaal over zo’n 12 kilometer snelweg op de E313 en E314. Aan het Klaverblad in Lummen worden richting Halen en Hasselt de lampen vervangen. Ook tussen Tessenderlo en Ham wordt de middenbermverlichting omgebouwd. Het prijskaartje: zo’n 550.000 euro. Alle werken gebeuren ’s nachts.

Een aantal kilometer Limburgse snelweg, bijvoorbeeld tussen Lummen en Beringen, is al voorzien van ledverlichting. Ook het schepencollege van Maasmechelen besloot eerder deze week om de overschakeling te maken. Ledlampen zijn ruim drie keer zuiniger dan de huidige lampen. (siol)