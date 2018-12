Romelu Lukaku deze week niet op training bij Manchester United

Romelu Lukaku traint deze week niet bij Manchester United. Dat heeft Ole Gunnar Solskjaer vrijdag bekendgemaakt op zijn eerste persconferentie als ManU-coach.

“Romelu heeft enkele dagen vrij gehad, ik heb hem nog niet gezien”, vertelde de opvolger van José Mourinho. “Dat was beslist voor ik kwam, ik heb er dan ook geen problemen mee.” Volgens verschillende media kreeg de Rode Duivel verlof omwille van persoonlijke redenen en zal hij er in de twee volgende wedstrijden (in Cardiff op 22/12 en thuis tegen Huddersfield op 26/12) niet bij zijn.

Solskjaer zette zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen, waarna de Noor in principe terugkeert naar zijn vorige club Molde. Volgens de voormalige speler van de Red Devils zijn er nog geen gesprekken gevoerd om op permanente basis de T1 van ManU te worden. “Er zijn zoveel coaches die manager zouden willen zijn van Manchester United”, zei Solskjaer. “Ik ook. Maar daar hebben we nog niet over gesproken. Ik dacht geen twee keer na toen ze me belden om te tekenen als speler, en ook nu is het een eer de club enkele maanden te helpen.”

Manchester United staat pas op de zesde plaats in de Premier League. United verloor zondag de topper tegen Liverpool met 3-1 waardoor de achterstand op de koploper van de Premier League opliep tot liefst negentien punten. “Ik wil dat de spelers begrijpen hoe ik wil spelen als team”, reageerde Solskjaer op de vraag of hij in de top vier wil eindigen. “Daarna zullen we de resultaten en de veroverde punten bekijken.”