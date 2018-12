Michelle Obama steelt de show in dijhoge glitterlaarzen van 3.500 euro

Ex-presidentsvrouw Michelle Obama (54) experimenteert volop met mode nu ze niet meer gebonden is aan de stijlregels van het Witte Huis. Haar nieuwste - geslaagde - combinatie? Een gele jurk met dijhoge glitterlaarzen van het Franse modehuis Balenciaga. Hipper kan het haast niet.

Obama was vorige woensdag te gast in het Barclays Center in New York om met actrice Sarah Jessica Parker te praten over haar nieuwste boek: ‘Becoming: An Intimate Conversation with Michelle Obama’. Voor de gelegenheid had ze zich als een echte fashionista uitgedost.

Foto: Instagram

Ze matchte een kanariegele jurk van ontwerpster Christy Rilling met oorbellen van Jennifer Fisher. Maar haar dijhoge ’knife boots’ van Balanciaga stalen de show wegens hun hoog glittergehalte. Het is niet de eerste keer dat Obama de experimentele toer opgaat met haar outfits. Begin deze week verscheen ze nog in de ‘The Late Show with Jimmy Fallon’ in een glitterpak van het Franse Balmain.