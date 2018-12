Truiense ‘beau monde’ van de heroïneverslaving riskeert 176 maanden cel

Sint-Truiden -

Twaalf drugsverslaafden uit Sint-Truiden en Heers hebben zich vrijdag in Hasselt moeten verantwoorden voor een 15-tal diefstallen en twee pogingen in Haspengouw. Het gezelschap trok in 2015 en 2016 in wisselende samenstelling op dievenpad om hun heroïneverslaving te bekostigen.