Dit jaar al 22 cannabisplantages ontmanteld in Lanaken en Maasmechelen

Lanaken / Maasmechelen - In de politiezone Lanaken-Maasmechelen zijn in 2018 22 cannabisplantages ontmanteld. Daarbij werden 41 mensen gearresteerd voor drugshandel en -teelt. 7 van de plantages bevonden zich in Lanaken, 15 in Maasmechelen. De politie voerde afgelopen jaar ook vijf specifieke grenscontroles uit. 7 personen werden daarbij betrapt met drugs.

De aanpak van de cannabisteelt en -handel blijft een prioriteit voor de politie. Die roept ook op om verdachte situaties, zoals een sterke cannabisgeur of afgeplakte ramen, te melden via het nummer 089/474747 of het e-mailadres info@politielama.be. Ook het drugsmeldpunt kan bereikt worden via 0800/15670. Inlichtingen kunnen anoniem doorgegeven worden. (siol)