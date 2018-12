Voetbalsupporters spijzen voedselbank

Waterschei Noord

Genk - Club en supporters van KRC-Genk maakten er een heel warme 'warmste maand' van. De Vincentiusvereniging die in de problemen raakte doordat de nationale voedselbank geen voorraad meer had, is hiervoor zeer dankbaar en haar cliënten eveneens.

In oktober was er even paniek toen bleek dat de federale regering geen aanbesteding had gedaan om de voorraden aan te vullen van de Belgische voedselbanken, dat zijn liefdadigheidsinstellingen die kosteloos levensmiddelen verstrekken aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.

KRC bleef niet bij de pakken zitten en organiseerde onmiddellijk een voedselinzameling die meteen tien ton pasta, rijst, melk, ... opbracht. Daarmee was de Vincentiusvereniging al een beetje uit de problemen. Maar helemaal goed werd het toen december en de warmste week er aan kwamen. Het werd een selectieve inzameling, elke thuismatch iets anders zodat er achteraf niet meer gesorteerd moest worden. Vijfduizend kilo suiker, zesduizend liter melk, zevenduizend kilo rijst en evenveel kilo sintsnoepgoed brachten het totaal op 35 ton, een gigantische hoeveelheid voedsel dat via de Vincentiusvereniging zijn weg vindt naar arme gezinnen.

De vrijwilligers van Vincentius moesten telkens flink doorwerken om de bakken te plaatsen, ze te laten vullen met voedingswaren en vervolgens alles onder te brengen in de magazijnen. Genk is niet alleen een warme stad, ze heeft ook een warme voetbalclub met enthousiaste supporters die een daverend applaus gaven toen de voorzitter van de Vincentiusvereniging de aftrap gaf van de voorlaatste thuismatch van het jaar.