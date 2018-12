Klinken met de buren in Boxbergheide

Boxbergheide

Genk - De nieuwjaarsontmoeting in Boxbergheide is voor de inwoners van de wijk al jarenlang een spectaculair moment waar de bewoners, de handelaars en de verenigingen elkaar in een ludieke sfeer ontmoeten en elkaar een goed nieuw jaar wensen. Ditmaal is er een volledig vernieuwde aanpak. Zo gaat de ontmoeting bijvoorbeeld dit jaar op een zaterdag door.

Op de eerste zondag van het jaar was er altijd iets te beleven in Boxbergheide op de Landwaartslaan en aan De Schalm. Eerst was er het driekoningenzingen, jarenlang had de kelnerloop veel succes, later zorgde een gocartrace voor spannende momenten en de vorige jaren werden de New Year Games georganiseerd, waarin een aantal teams elkaar bestreden in spectaculaire en uitdagende kracht- en behendigheidsproeven.

Dit jaar is er een grondige verandering. Vzw De Schalm, de organisator, werkte een volledig nieuw concept uit en krijgt daarbij de hulp van enkele leden van de vroegere werkgroep. De ontmoeting verschuift van zondag naar zaterdag, dit jaar dus 5 januari 2019, en het wordt allemaal wat rustiger. Klinken met de buren heet het. Gezellig samenzijn met een hapje, een drankje en sfeervolle muziek, Vlaamse kermis en leuke kinderactiviteiten met een gratis draaimolen, een springkasteel, kindergrime enzovoort. Allemaal vanaf 16.30 aan zaal De Schalm. De chiromeisjes en -jongens helpen de kinderanimatie verzorgen. Vanaf 19.00 is er kinderdisco die vanaf 20.30 naadloos overloopt in de de NJBox-party met een optreden van Double D, Koen en Jo Smets, talent van eigen bodem.... Alles wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van de Verenigde Handelaars van Boxberg en de stad Genk die dit soort buurtversterkende activiteiten aanmoedigt.